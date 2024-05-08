Україна

Традиційно для останніх турів, арбітри були призначені за допомогою жеребкування.

Комітет арбітрів УАФ опублікував призначення суддівських бригад на матчі 28 туру української Прем'єр-ліги, де головним протистоянням буде поєдинок між донецьким Шахтарем і київським Динамо.

Центральний матч туру, в якому може "визначитися" доля чемпіонського титулу УПЛ, обслужить Олексій Деревінський, а за систему ВАР відповідатиме Денис Шурман.

Також УАФ призначила арбітрів на перенесений матч 15 туру УПЛ між Колосом та Зорею, який пройде завтра, 9 травня.

Традиційно для останніх турів чемпіонату України, арбітри були призначені за допомогою жеребкування.

УПЛ. 15 тур

9 травня, четвер

15:30 Колос – Зоря. Арбітр – Роман Блавацький (Львів), VAR – Юрій Іванов (Донецька обл.).

УПЛ. 28 тур

11 травня, субота

13:00 Ворскла – Минай. Арбітр – Назарій Дьордь (Ужгород), VAR – Юрій Іванов (Донецька обл.).

15:30 Оболонь – Рух. Київ. Арбітр – Адександр Шандор (Львів), VAR – Андрій Коваленко (Полтава).

18:00 Шахтар – Динамо. Арбітр – Олексій Деревінський (Хмельницький), VAR – Денис Шурман (Київська обл.).

12 травня, неділя

13:00 Олександрія – СК Дніпро-1. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків), VAR – Олександр Омельченко (Слов’янськ).

15:30 Чорноморець – Металіст 1925. Арбітр – Клим Заброда (Суми), VAR – Віктор Копієвський (Кропивницький).

18:00 Кривбас – Полісся. Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя), VAR – Ігор Пасхал (Херсон).

13 травня, понеділок

15:30 Колос – ЛНЗ. Арбітр – Денис Резніков (Кам’янське), VAR – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ).

18:00 Зоря – Верес. Арбітр – Дмитро Кубряк (Одеса), VAR – Роман Блавацький (Львів).

Після 27 турів Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Динамо на чотири очки. Трійку найкращих замикає Кривбас.