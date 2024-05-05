Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 5 травня 2024 року.

У 27 турі УПЛ київське Динамо приймало ковалівський Колос і розгромило його за другий тайм протистояння.

Протягом першої половини зустрічі команди не зуміли порадувати глядачів результативними ударами. По перерві господарі поля швидко скерували у ворота гостей три м'ячі. Трохи пізніше кияни підкріпили перевагу у три м'ячі ще двома. Для Динамо ця звитяга була шостою поспіль у турнірі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо — Колос у рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Динамо — Колос 5:0

Голи: Безбородько, 48 (авт.), Ярмоленко, 51, Буяльський, 52, Кабаєв, 68, Волошин, 71



Динамо: Бущан — Караваєв, Попов, Дячук, Вівчаренко — Бражко (Беніто, 85) — Волошин (Діалло, 78), Шапаренко (Шепелєв, 72), Буяльський (Андрієвський, 73), Кабаєв (Пономаренко, 73) — Ярмоленко.



Колос: Фесюн — Бурда, Бондаренко, Чорноморець, Цуріков (Ємець, 84) — Ільїн, Демченко, Оріховський (Мілько, 60), Топалов (Салабай, 60) — Велетень (Гусол, 84), Безбородько (Рангел, 60).



Попередження: Безбородько