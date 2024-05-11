Франція

Bienvenido a Madrid!

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке відреагував на заяву нападника Кіліана Мбаппе про відхід із паризького клубу після закінчення нинішнього сезону. Його слова наводить RMC Sport.

"Я можу сказати тільки хороше на адресу Мбаппе та його брата. Я розумію це рішення. Він провів тут сім років, він легенда клубу. Мбаппе віддав усе ПСЖ.

Він ще не сказав, куди піде, але думаю, що це очевидно. Було великою гордістю бачити його в команді. Я бажаю йому всього найкращого. ПСЖ потрібно продовжувати прогресувати", — сказав іспанський фахівець.