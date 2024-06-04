Франція

У нинішній команді не дуже задоволені виступами вінгера.

Ліон хоче підписати Єспера Ліндстрьома — повідомляє Джанлука Ді Марціо.

В команди є хороші шанси оформити цей трансфер. В свою чергу Наполі розглядає варіант з орендою Єспера, тому що не дуже вражена його виступами.

У складі італійського гранду Ліндстрьом виступає з 2023 року. Зараз Наполі працює над призначенням Антоніо Конте головним тренером.

Цього сезону 24-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах та віддав 1 асист.