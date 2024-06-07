Тосін Адарабіойо став першим придбанням Енцо Марески.
Тосін Адарабіойо, Челсі
07 червня 2024, 12:12
Челсі оголосив про підписання колишнього захисника Фулгема Тосіна Адарабіойо.
Футболіст підписав чотирирічний контракт та приєднається до нової команди 1 липня.
До цього Адарбіойо протягом чотирьох сезонів виступав за "дачників", де провів 132 матчі, в яких забив п'ять м'ячів та віддав два асисти.
Раніше повідомлялося, що Мудрик не зможе взяти участь в Олімпійських іграх через заборону з боку Челсі.