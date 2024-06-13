Франція

Колишній тренер "гірників" може опинитися у Франції.

Колишній тренер Брайтона Роберто Де Дзербі невдовзі може очолити Марсель. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "провансальців" вже вийшло на контакт із 45-річним італійцем і запропонувало йому очолити команду Ліги 1.

Домовленості поки що між сторонами немає, але переговори тривають. Роберто – головний кандидат на вакантну посаду.

На даний момент Де Дзербі перебуває без роботи, оскільки він залишив Брайтон після закінчення минулого сезону. Він очолював клуб із АПЛ з літа 2022 року.

За підсумками сезону Марсель посів лише восьме місце у Лізі 1.