18-річний француз має кілька пропозицій від топ-клубів Європи.
Лені Йоро, Getty Images
14 червня 2024, 10:27
Захисник Лілля Лені Йоро може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 18-річного француза зацікавлений Ліверпуль, який хоче поборотися із мадридським Реалом за молодого футболіста.
Сам гравець більше схиляється до переходу в іспанський клуб, але домовленостей поки що немає.
Крім них за Лені також стежать Манчестер Юнайтед та ПСЖ.
Минулого сезону Йоро провів 44 матчі, в яких забив три м'ячі.