Франція

18-річний француз має кілька пропозицій від топ-клубів Європи.

Захисник Лілля Лені Йоро може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 18-річного француза зацікавлений Ліверпуль, який хоче поборотися із мадридським Реалом за молодого футболіста.

Сам гравець більше схиляється до переходу в іспанський клуб, але домовленостей поки що немає.

Крім них за Лені також стежать Манчестер Юнайтед та ПСЖ.

Минулого сезону Йоро провів 44 матчі, в яких забив три м'ячі.