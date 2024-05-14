Франція

У збірній одразу сім гравців ПСЖ.

Професійна спілка футболістів та тренерів Франції (UNFP) опублікувала символічну збірну нинішнього сезону Ліги 1.

До збірної потрапили одразу сім представників ПСЖ, який достроково став чемпіоном Ліги 1.

Символічна збірна сезону Ліги 1:

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ).

Захисники: Ашраф Хакімі, Маркіньйос (обидва – ПСЖ), Лені Йоро (Лілль), Бредлі Локо (Брест).

Півзахисники: Варрен Заїр-Емері, Вітінья (обидва – ПСЖ), Пʼєр Ле-Мелу (Брест).

Нападники: Кіліан Мбаппе, Усман Дембеле (обидва – ПСЖ), Пʼєр-Емерік Обамеянг (Марсель).

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем сезону був визнаний нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, а найкращим футболістом за кордоном — форвард Антуан Грізманн з Атлетіко.