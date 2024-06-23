Нідерландець хоче отримати постійну ігрову практику.
Сімонс, getty images
23 червня 2024, 12:23
Півзахисник французького ПСЖ Хаві Сімонс офіційно повідомив клубу про бажання піти цього літа. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, йдеться про оренду на один сезон.
Чинний контракт 21-річного гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.
Зазначимо, що в послугах нідерландця зацікавлені МЮ, Баварія та Барселона.
Минулий сезон Хаві Сімонс провів в оренді у РБ Лейпциг. За "Биків" він відіграв 43 матчі, забив 10 голів та віддав 15 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ повідомив Хаві Сімонсу про наміри відхиляти усі пропозиції про повноцінний трансфер гравця.