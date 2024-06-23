Франція

Нідерландець хоче отримати постійну ігрову практику.

Півзахисник французького ПСЖ Хаві Сімонс офіційно повідомив клубу про бажання піти цього літа. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, йдеться про оренду на один сезон.

Чинний контракт 21-річного гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Зазначимо, що в послугах нідерландця зацікавлені МЮ, Баварія та Барселона.

Минулий сезон Хаві Сімонс провів в оренді у РБ Лейпциг. За "Биків" він відіграв 43 матчі, забив 10 голів та віддав 15 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ повідомив Хаві Сімонсу про наміри відхиляти усі пропозиції про повноцінний трансфер гравця.