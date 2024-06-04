Німеччина

Спортивний директор Баварії Макс Еберль наполягав на підписанні нідерландського плеймейкера, коли працював у Лейпцигу.

У травні цього року стало відомо про те, що ПСЖ повідомив Хаві Сімонсу про наміри відхиляти усі пропозиції про повноцінний трансфер, тому нідерландський плеймейкер цього літа може залишити паризький клуб тільки на правах чергової оренди.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 21-річний універсальний нідерландець не поспішає приймати остаточне рішення щодо свого наступного клубу, оскільки він має безліч варіантів для продовження кар'єри.

За інформацією джерела, мюнхенська Баварія прагне орендувати Хаві Сімонса, як і РБ Лейпциг хотів би повторно бачити нідерландця в своїй команді.

Раніше повідомлялося про зацікавленість в орендній угоді з Хаві Сімонсом із боку Барселони. Щодо повноцінного трансферу універсального нідерландця, то тут фігурував лондонський Арсенал.

У сезоні2023/24 Хаві Сімонс провів за РБ Лейпциг 43 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 10 голів та віддав 15 результативних передач.