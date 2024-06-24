Франція

Свого часу француз був одним з найкращих півзахисників світу.

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед, Ювентуса та збірної Франції Поль Погба, який відбуває чотирирічну дискваліфікацію за вживання допінгу, емоційно висловився про свою ігрову кар'єру. Цитує 31-річного француза The Guardian.

"Все скінчено, мене більше не існує. Я більше не знаю, хто я.

Футбол був моїм життям, моєю пристрастю. Тепер таке відчуття, ніби я втратив себе. Все, чого я досяг у своїй професійній кар'єрі, у мене відібрали", — заявив Погба.