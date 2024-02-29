Італія 29 лютого 2024, 14:14 Погба дискваліфіковано на чотири роки за допінг — Романо Це кінець? Погба, Getty Images 29 лютого 2024, 14:14 Півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба отримав тривалу дискваліфікацію за вживання заборонених речовин. Про це повідомляє Фабриціо Романо. За інформацією джерела, 30-річного француза усунуто від футболу на чотири роки. Такий термін для футболіста у грудні минулого року вимагала антидопінгова прокуратура. Нагадаємо, 20 серпня 2023 року Поль Погба здав позитивну допінг-пробу на тестостерон. Повторна проба підтвердила початковий результат. Раніше повідомлялося, що Ювентус розірве контракт з Погба. Люди Поль Погба Команди Ювентус Джерела Фабріціо Романо Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте