Італія

Це кінець?

Півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба отримав тривалу дискваліфікацію за вживання заборонених речовин. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, 30-річного француза усунуто від футболу на чотири роки. Такий термін для футболіста у грудні минулого року вимагала антидопінгова прокуратура.