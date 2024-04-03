Італія

Французький футболіст хоче зменшити термін дискваліфікації.

Півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба хоче переглянути свою дискваліфікацію, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, захист 31-річного француза подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду.

Нагадаємо, наприкінці лютого Погба був дискваліфікований на чотири роки через допінг.

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Тоді адвокати намагалися досягти зменшення терміну бана до двох років, але їхня спроба виявилася невдалою.

Раніше головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував бан Погба за приймання заборонених препаратів.