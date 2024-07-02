Франція

Бельгієць залишив англійську Прем'єр-лігу заради Ліги 1.

Ліонський Олімпік активував опцію викупу в Ноттінгем Форест центрального півзахисника Ореля Мангаля, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.

Контракт із 26-річним бельгійцем розраховано до кінця червня 2028 року. Мангаля обійшовся Ліону в 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Ноттінгем Форест також отримає 10% від суми потенційного майбутнього трансферу гравця.

Півзахисник перебрався до Франції ще взимку 2024 року на правах оренди до кінця сезону-2023/24. За цей час він узяв участь у 12 матчах Ліона в усіх турнірах, відзначившись 2 голами.

Ноттінгем Форест Мангаля представляв із серпня 2022 року. На його рахунку 2 голи та асист у 53 поєдинках за "лісників".

Нагадаємо, нещодавно Ліон також викупив нападника Саїда Бенрахма у Вест Гем Юнайтед.

Вчора, 1 липня, Орель Мангаля разом зі збірною Бельгії вилетів з 1/8 фіналу плей-оф Євро-2024, поступившись збірній Франції.