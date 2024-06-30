Футболіст став повноцінним гравцем "ткачів".
Саїд Бенрахма, Ліон
30 червня 2024, 16:45
Ліон викупив півзахисника Саїда Бенрахма у Вест Гема, повідомляє сайт "ткачів".
28-річний гравець приєднався до французького клубу до зимового трансферного вікна на правах оренди. Сума операції склала 14,4 млн євро.
Новий постійний контракт із футболістом укладено до 30 червня 2027 року з опцією продовження на один рік.
Зазначається, що Вест Гем зберіг за собою частку прибутку в розмірі 10% від можливого перепродажу.