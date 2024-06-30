Франція

Футболіст став повноцінним гравцем "ткачів".

Ліон викупив півзахисника Саїда Бенрахма у Вест Гема, повідомляє сайт "ткачів".

28-річний гравець приєднався до французького клубу до зимового трансферного вікна на правах оренди. Сума операції склала 14,4 млн євро.

Новий постійний контракт із футболістом укладено до 30 червня 2027 року з опцією продовження на один рік.

Зазначається, що Вест Гем зберіг за собою частку прибутку в розмірі 10% від можливого перепродажу.