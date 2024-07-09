Франція

Команда з українцем у складі може отримати нове керівництво.

Інвестиційна компанія Fenway Sports Group, яка володіє Ліверпулем, може придбати Бордо, передає видання The Athletic.

У FSG заявили, що зараз сторони "на ранніх стадіях діалогу та взаємодії". У французькому клубі підтвердили ведення переговорів із потенційним новим інвестором.

Повідомляється, що є чимало проблем, які можуть завадити укладенню угоди. Тим не менш, Бордо вважається хорошим варіантом для FSG, однак спочатку буде проведено належну перевірку, в ході якої буде оцінено, наскільки сторони підходять одна одній.

Очікується, що "жирондинці" не матимуть прямого зв'язку з Ліверпулем, якщо угода з FSG все ж матиме місце. В інвестиційній компанії бажають, щоб будь-який клуб, який вони купують, зберігав свою незалежність та ідентичність.

У Бордо також повідомили, що оскаржують рішення Direction Nationale du Controle de Gestion, відповідального за нагляд за фінансовим становищем французьких клубів, щодо пониження клубу з 2-го до 3-го дивізіону країни. "Жирондинці" подали апеляцію, щоб у разі успіху надати необхідні для фінансування команди в сезоні-2024/25 гарантії.

Минулу кампанію Ліги 2 Бордо завершив на 12-й сходинці турнірної таблиці. Зараз клуб очолює 42-річний іспанець Альберт Рієра, ексгравець Ліверпуля.

У складі "жирондинців" перебуває центральний півзахисник Данило Ігнатенко. У сезоні-2023/24 27-річний українець узяв участь у 33 матчах у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 1 асистом. Він також утрапив у расистський скандал, але в підсумку був виправданий місцевою дисциплінарною комісією.