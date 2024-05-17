Франція

Український футболіст виявився невинним, внаслідок чого уникнув дискваліфікації.

Півзахисник Бордо Данило Ігнатенко уникнув дискваліфікації після звинувачень у расистських висловлюваннях під час матчу французької Ліги 2. Про це повідомляє прес-служба LFP.

Нагадаємо, після матчу з Дюнкерком (2:0) 27-річного українця звинуватили у расизмі. Сенегалець Альюн Ба заявляв, що українець назвав його "black pussy".

Дисциплінарна комісія LFP розглянула справу та визнала Ігнатенка невинним, що означає, що він уникнув дискваліфікації.

"Ознайомившись зі звітом про розслідування, заслухавши гравців та представників клубу, комісія зазначає, що в ньому немає достатньо переконливих елементів, які б дозволяли з упевненістю встановити суттєвість дискримінаційних фактів, що приписуються гравцеві Данилу Ігнатенку", – сказано у заяві LFP.

Нинішнього сезону Ігнатенко провів 33 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Після 37 турів Бордо набрав 47 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці Ліги 2.