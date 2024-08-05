Франція

Чергове підписання парижан.

Чинний чемпіон Франції ПСЖ близький до підписання центрального захисника франкфуртського Айнтрахта Вільяма Пачо. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, парижани заплатять за 22-річного еквадорця 40 млн. євро. З самим футболістом вже погоджено контракт до літа 2029 року.

Зазначається, що цього тижня Пачо повинен пройти медогляд в розташуванні французького клубу.

Чинний контракт гравця з німецьким клубом розрахований до 30 червня 2028 року з зарплатнею 800 тисяч євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Минулого сезону Вільям Пачо відіграв за Айнтрахт 44 матчі, віддав дві результативні передачі та отримав вісім жовтих карток.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ підписав Жуана Невеша з Бенфіки.