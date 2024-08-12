Франція

Залучать гравця з МЛС.

Французький Ренн за тиждень до початку нового розіграшу Ліги 1 отримав неприємну звістку від свого талановитого нападника Дезіре Дуе про те, що 19-річний гравець залишить клуб уже незабаром на користь трансферу до Парі Сен-Жермен.

Із іншого боку, "червоно-чорні" на цьому трансфері зароблять чималі кошти, а отже зможуть їх згодом реінвестувати в придбання іншого футболіста.

Кого саме — Ренн уже визначився та розпочав перемовини з американським Солт-Лейк щодо колумбійського нападника Карлоса Андреса Гомеса.

21-річний виконавець коштуватиме французам 10,5 млн євро + 3 млн євро бонусів та 15% від наступного продажу.

Домовленість про перехід на першому етапі вже досягнути, тож незабаром мають з’явитись додаткові відомості щодо цього трансферу.

Гомес у цьому сезоні МЛС забив 13 голів та віддав вісім гольових передач у 25 матчах.