Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ліону пропонували 15 млн євро — він відмовився.

ПСЖ хоче домовитися з Раяном Шеркі.

За відомостями Get French Football News, парижани впевнені, що зможуть підписати півзахисника. Цього місяця вони пропонували Ліону 15 млн євро, але отримали відмову, проте все одно вважають, що угоду буде укладено.

Олімпік же сподівається продовжити з вихованцем контракт, що закінчується влітку 2025 року. Він пропонує нижчу зарплату, ніж зараз, проте більш привабливі бонуси. У ПСЖ переконані, що Шеркі не погодиться залишитися.

Минулого сезону Шеркі провів 33 матчі в Лізі 1: на його рахунку 1 гол і 6 асистів.