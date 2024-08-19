Франція

Тіті вирішив достроково розірвати контракт із Федерацією футболу Франції через особисті причини.

Тьєррі Анрі залишив посаду головного тренера молодіжної збірної Франції після виграного "срібла" під час домашньої літньої Олімпіади-2024 через поразку від Іспанії у фінальному матчі.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції, 47-річний француз під час зустрічі з президентом ФФФ Філіпом Діалло повідомив про своє бажання завершити свою роботу в збірних U-21 та U-23 з особистих причин.

Враховуючи те, що контракт Тіті з Федерацією футболу Франції спливав влітку 2025 року, сторони домовилися про його розірвання.

"Я хотів би подякувати ФФФ і президенту Філіпу Діалло, які надали мені цю неймовірну можливість. Виграш срібної медалі на Олімпійських іграх для моєї країни залишиться однією з найбільших гордостей у моєму житті. Я неймовірно вдячний Федерації, гравцям, персоналу та вболівальникам, які дозволили мені пережити з ними цей чарівний досвід", — заявив Анрі.