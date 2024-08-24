Франція

Вирок вас шокує.

18-річний нападник французького Ренна Матіс Ламбур засуджений до двох років позбавлення волі умовно за те, що у червні він на електросамокаті в торговому центрі збив 51-річну жінку, яка у підсумку пішла з життя за шість днів після цього інциденту. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, суд також постановив, що випробувальний термін для Ламбура становитиме п'ять років. Футболістові також буде пред'явлено цивільний позов, за яким визначиться сума компенсації для сім'ї загиблої жінки.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

Минулого сезону Матіс Ламбур відіграв за Ренн три матчі.