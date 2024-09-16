Франція

Контракт підпишуть, якщо француз успішно пройде медогляд.

Марсель близький до укладення угоди з Адрієном Рабьо, повідомив офіційний сайт.

Французький клуб оголосив про досягнення принципової домовленості з футболістом про перехід. Рабьо підпише контракт із Марселем за умови успішного проходження медичного огляду.

Французький півзахисник залишив Ювентус наприкінці минулого сезону у зв'язку із закінченням терміну угоди.

Раніше повідомлялося, що французький хавбек хоче отримувати 10 млн євро на рік, бонус за підписання контракту в розмірі 15 млн євро та комісійні для мами-агента.