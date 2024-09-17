Франція

Контракт французького хавбека розрахований до літа 2026 року.

Олімпік Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Адрієна Рабьо, який наприкінці минулого сезону залишив туринський Ювентус.

29-річний француз приєднався до "олімпійців" на правах вільного агента, підписавши контракт до літа 2026 року.

У минулому сезоні Адрієн Рабьо провів за Ювентус 35 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює французького хавбека у 35 мільйонів євро.