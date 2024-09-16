Франція

Життя натомість демонструє, що не варто квапитись із заявами.

Французький центральний півзахисник Андрієн Рабьо на початку липня цього року завершив свій п’ятирічний досвід виступів у складі туринського Ювентуса та опинився на ринку вільних агентів.

Як не дивно, 29-річного виконавця до закриття трансферного вікна ніхто так і не наважився підписати, зважаючи на високі запити від гравця та його мами-агента.

Утім, напередодні з’явилась довгоочікувана звістка — французький Марсель та Адрієн провели перемовини й домовились про підписання угоди.

Однак такий розвиток подій безпосередньо протирічить тому, про що сам заявляв футболіст під час своїх виступів за Парі Сен-Жермен у 2013 році, коли почали з’являтись чутки щодо його можливої оренди до "провансальців" через брак ігрової практики, про що за три роки розповів сам Рабьо під час інтерв’ю.

Нагадаємо, що фанати ПСЖ та Марселя перебувають у стані тривалої ворожнечі.

Рабьо тоді казав наступне: " Носити футболку Марселя? Та ніколи в житті! Це неможливо.

Тоді, у 2013, для мене ця оренда була просто неможливою. Спочатку я говорив про це зі своєю сім’єю та братами, і навіть думав у певний час, що це жарт, поїхати грати в Марсель? Ні, такого й бути не могло", — заявив тоді французький виконавець.

У минулому сезоні Адрієн Рабьо провів за Ювентус 35 матчів, в яких він забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.