Франція

35-річний футболіст майже всю свою кар'єру провів на батьківщині в Англії.

Бордо на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Енді Керроллом.

Деталі угоди з 35-річним англійцем не розголошуються.

Останнім клубом Енді був Ам'єн, який він залишив минулого літа. Минулого сезону він провів 33 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав один асист. Також він відіграв уже чотири матчі цього сезону.

Нагадаємо, Бордо є шестиразовим чемпіоном Франції, але через банкрутство клуб розпочав новий сезон у четвертій за силою лізі — після трьох турів у команди два очки та лише передостаннє, 15 місце.