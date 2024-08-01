Франція

Клуб має намір позбутися професійного статусу.

Федерація футболу Франції на своєму офіційному сайті оголосила про зниження Бордо до четвертого дивізіону країни.

Спочатку клуб був знижений до третього дивізіону з Ліги 2 через фінансові проблеми.

На початку тижня відбулося засідання ФФФ, на якому Бордо спробував зберегти місце в третьому дивізіоні, але "жирондинцям" це не вдалося.

Клуб має право подати апеляцію на рішення ФФФ, проте раніше була інформація, що Бордо має намір позбутися професійного статусу.

Нагадаємо, за Бордо виступає український півзахисник Данило Ігнатенко, і якщо клуб позбудеться професійного статусу, він стане вільним агентом.