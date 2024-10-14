Франція

Бразильський хавбек не входить в плани Ювентуса.

Центральний півзахисник Артур Мело після своєї оренди у Фіорентині не зіграв жодної хвилини за туринський Ювентус в цьому сезоні, оскільки новий головний тренер команди Тіаго Мотта не розраховує на 28-річного бразильця.

Футбольний агент Федеріко Пасторелло, який представляє інтереси Артура, висловився про майбутнє свого клієнта.

"Нам потрібно знайти рішення, Артур взагалі не грає, і це дуже погано. Ми розмовляли з марсельським Олімпіком, він може бути цікавий Роберто де Дзербі своїми якісними навичками.

Потенційно це непроста угода через ліміт на легіонерів, але ми побачимо", — цитує слова агента бразильця журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що в Ювентусі прагнуть позбутися Артура Мело вже найближчим часом.