Бразилець не входить у плани Тіаго Мотти.
АРТУР МЕЛО, GETTY IMAGES
09 вересня 2024, 22:57
Півзахисник Ювентуса Артур Мело може покинути клуб найближчим часом.
Бразилець не став у пригоді новому головному тренеру "бьянконері" Тіаго Мотті — гравця не було в заявці в жодному з матчів поточного сезону, включно з передсезонними зустрічами.
За інформацією Фабріціо Романо, в Ювентусі готові відпустити Артура в інший клуб, поки є така можливість. Трансферне вікно відкрито в Туреччині, чим днями скористався Філіп Костич, який також не входив у плани Мотти.
Водночас, якщо пропозиції щодо Артура не надійдуть, Ювентус може повернути його до складу до відкриття зимового трансферного вікна. 28-річного хавбека включили до списку гравців, доступних для участі в матчах Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що Костич став гравцем Фенербахче.