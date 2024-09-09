Італія

Бразилець не входить у плани Тіаго Мотти.

Півзахисник Ювентуса Артур Мело може покинути клуб найближчим часом.

Бразилець не став у пригоді новому головному тренеру "бьянконері" Тіаго Мотті — гравця не було в заявці в жодному з матчів поточного сезону, включно з передсезонними зустрічами.

За інформацією Фабріціо Романо, в Ювентусі готові відпустити Артура в інший клуб, поки є така можливість. Трансферне вікно відкрито в Туреччині, чим днями скористався Філіп Костич, який також не входив у плани Мотти.

Водночас, якщо пропозиції щодо Артура не надійдуть, Ювентус може повернути його до складу до відкриття зимового трансферного вікна. 28-річного хавбека включили до списку гравців, доступних для участі в матчах Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Костич став гравцем Фенербахче.