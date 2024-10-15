Франція

Раніше француза покарали за ухилення від сплати податків в Іспанії.

Центральний нападник Віссам Бен Єддер у листопаді може опинитися за ґратами, передає портал RMC Sport.

Прокурор просить для 34-річного француза покарання у вигляді двох років і шести місяців позбавлення волі (18 місяців — випробувальний термін). Футболіста звинувачують у сексуальному насильстві, скоєному в стані алкогольного сп'яніння.

Повідомляється, що рішення стосовно Бен Єддера буде прийнято наступного місяця, 12 листопада. У квітні 2023 року Віссам отримав шість місяців умовного строку за ухилення від податків в Іспанії.

Після завершення сезону-2023/24 нападник залишив Монако на правах вільного агента. Раніше він також виступав за Севілью та Тулузу.

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