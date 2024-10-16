Франція

Це було зроблено на суді за звинуваченням у сексуальному насильстві.

Колишній нападник Монако Віссам Бен-Єддер на судовому процесі зізнався, що у нього є проблеми з алкоголем.

Раніше з'явилася інформація, що прокуратура запросила для 34-річного француза 2,5 року ув'язнення у справі про сексуальне насильство у стані алкогольного сп'яніння.

Інцидент стався на початку вересня, коли Віссам домагався до 23-річної дівчини у своїй машині, а пізніше був затриманий за кермом у нетверезому стані.

"Це трохи важкий час, у мене були проблеми з агентами, з дружиною. Я пив три чи чотири дні. Я пив більше і більше. Проблеми у мене почалися два роки тому, і вони є досі. Я вже пив раніше, але в малих дозах і час від часу мені ставало краще, і я подумав, що це допоможе мені забути про тиск. У мене є обов'язки в сім'ї. Це було важко винести", — наводить слова Бен-Єддера RMC Sport.

В даний час Бен-Єддер перебуває у статусі вільного агента, після того, як залишив Монако минулого літа.