Француз не вписався у команду.
Рандаль Коло Муані, Getty Images
29 жовтня 2024, 17:00
Нападник ПСЖ Рандаль Коло Муані може залишити французьку команду у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє L'Equipe.
За інформацією джерела, французький клуб готовий продати нападника за 40-50 мільйонів євро. Рандаль Коло-Муані може бути цікавий Манчестер Юнайтед і Арсеналу.
Нагадаємо, Коло Муані виступає за ПСЖ з літа 2023 року. Його контракт розрахований до літа 2028 року.
Нинішнього сезону Рандаль провів десять матчів, у яких забив два голи за 375 хвилин.