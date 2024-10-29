Франція

Француз не вписався у команду.

Нападник ПСЖ Рандаль Коло Муані може залишити французьку команду у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, французький клуб готовий продати нападника за 40-50 мільйонів євро. Рандаль Коло-Муані може бути цікавий Манчестер Юнайтед і Арсеналу.

Нагадаємо, Коло Муані виступає за ПСЖ з літа 2023 року. Його контракт розрахований до літа 2028 року.

Нинішнього сезону Рандаль провів десять матчів, у яких забив два голи за 375 хвилин.