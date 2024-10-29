Італія 29 жовтня 2024, 16:48 Маліновський опублікував фото з тренування після жахливого перелому Українець вже розпочав відновлення. Травма Маліновського, getty images 29 жовтня 2024, 16:48 В матчі 5-го туру італійської Серії А між Венецією та Дженоа (2:0) український півзахисник "грифонів" Руслан Маліновський отримав вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки. Українця вже прооперували. Пройшло трохи більше місяця, а Руслан вже розпочав процес відновлення. Маліновський опублікував фото із тренажерної зали та підписав: "Поїхали!" Нагадаємо, раніше щодо підтримки українця після травми висловився головний тренер генуезців Альберто Джилардіно. Люди Руслан Маліновський Команди Дженоа Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте