Італія

Українець вже розпочав відновлення.

В матчі 5-го туру італійської Серії А між Венецією та Дженоа (2:0) український півзахисник "грифонів" Руслан Маліновський отримав вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки.

Українця вже прооперували. Пройшло трохи більше місяця, а Руслан вже розпочав процес відновлення. Маліновський опублікував фото із тренажерної зали та підписав: "Поїхали!"

Нагадаємо, раніше щодо підтримки українця після травми висловився головний тренер генуезців Альберто Джилардіно.