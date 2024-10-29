Італія

Тренеру дають останній шанс.

Головний тренер Роми Іван Юрич, можливо, залишиться на своїй посаді, попри чутки про відставку через незадовільні результати.

За даними Corriere della Sera, нещодавно керівництво Роми провело зустріч із Юричем, щоб оцінити, чи здатний 49-річний фахівець покращити ситуацію.

Якщо тренера не звільнять до четверга, то саме він керуватиме командою в наступному матчі Серії А проти Торіно, який відбудеться 31 жовтня.

Нагадаємо, у рамках дев’ятого туру італійської Серії А Фіорентина в домашньому протистоянні розгромила Рому — 5:1.