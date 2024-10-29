Іспанія

Все через Вінісіуса, який не отримав нагороду.

Боси Реала розчаровані результатами Золотого м'яча-2024, повідомляє Marca.

За даними джерела, у клубі вважають несправедливим, що приз отримав опорник Манчестер Сіті Родрі, а не їхній гравець Вінісіус Жуніор.

Боси Реала прийняли рішення, що нагороди більше не існує для клубу.

Родрі став першим іспанцем з 1960 року, який завоював найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Тоді володарем ЗМ став Луїс Суарес Мірамонтес.

Раніше Родрі поділився своїми емоціями після нагороди.