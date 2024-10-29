Все через Вінісіуса, який не отримав нагороду.
Перес, getty images
29 жовтня 2024, 16:16
Боси Реала розчаровані результатами Золотого м'яча-2024, повідомляє Marca.
За даними джерела, у клубі вважають несправедливим, що приз отримав опорник Манчестер Сіті Родрі, а не їхній гравець Вінісіус Жуніор.
Боси Реала прийняли рішення, що нагороди більше не існує для клубу.
Родрі став першим іспанцем з 1960 року, який завоював найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Тоді володарем ЗМ став Луїс Суарес Мірамонтес.
Раніше Родрі поділився своїми емоціями після нагороди.