Франція

Суворе покарання від паризького клубу.

Пресслужба ПСЖ опублікувала заяву про санкції фанату команди, який пожартував про південнокорейського півзахисника клубу Лі Кан Іна.

У заяві парижани вказали, що назавжди відсторонили вболівальника від фанатських груп.

"ПСЖ не терпить жодної форми расизму. Фанат, причетний до інциденту з Лі Кан Іном, був назавжди виключений з фан-груп, а гравець отримав вибачення одразу після тренування", — зазначено в пості.

Вся справа в тому, що під час відкритого тренування парижан фанат знімав на відео, як він вітає кожного гравця на полі. Під час привітання Іну він сказав: "Уперед, китаєць".

Раніше повідомлялося, що Коло Муані близький до відходу із ПСЖ.