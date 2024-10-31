Суворе покарання від паризького клубу.
Лі Ка Ін, ФК ПСЖ
31 жовтня 2024, 22:57
Пресслужба ПСЖ опублікувала заяву про санкції фанату команди, який пожартував про південнокорейського півзахисника клубу Лі Кан Іна.
У заяві парижани вказали, що назавжди відсторонили вболівальника від фанатських груп.
"ПСЖ не терпить жодної форми расизму. Фанат, причетний до інциденту з Лі Кан Іном, був назавжди виключений з фан-груп, а гравець отримав вибачення одразу після тренування", — зазначено в пості.
Вся справа в тому, що під час відкритого тренування парижан фанат знімав на відео, як він вітає кожного гравця на полі. Під час привітання Іну він сказав: "Уперед, китаєць".
Раніше повідомлялося, що Коло Муані близький до відходу із ПСЖ.