Француз підтвердив закінчення міжнародної кар'єри.
Антуан Грізманн, Getty Images
07 листопада 2024, 20:56
Форвард Атлетіко Антуан Грізманн заявив, що не повернеться до збірної Франції.
"Все закінчено, я не повернуся. Це не було імпульсивним рішенням", – сказав Грізманн.
Раніше журналіст Ромен Моліна припустив, що француз планує повернутися до національної команди.
За плечима Грізманна участь на трьох чемпіонатах світу (2014, 2018 – перемога/ 4 голи, 2022 / фіналіст), трьох чемпіонатах Європи (2016 – фіналіст / 6 голів, 2020 / 1 гол, 2024) та трофей Ліги націй УЄФА-2021.
Антуан за цей час за збірну провів 137 матчів, забив 44 голи та віддав 38 гольових передач.