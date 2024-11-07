Франція

Француз підтвердив закінчення міжнародної кар'єри.

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн заявив, що не повернеться до збірної Франції.

"Все закінчено, я не повернуся. Це не було імпульсивним рішенням", – сказав Грізманн.

Раніше журналіст Ромен Моліна припустив, що француз планує повернутися до національної команди.

За плечима Грізманна участь на трьох чемпіонатах світу (2014, 2018 – перемога/ 4 голи, 2022 / фіналіст), трьох чемпіонатах Європи (2016 – фіналіст / 6 голів, 2020 / 1 гол, 2024) та трофей Ліги націй УЄФА-2021.

Антуан за цей час за збірну провів 137 матчів, забив 44 голи та віддав 38 гольових передач.