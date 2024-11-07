Україна

Заява "пивоварів" щодо суддівства в Україні.

Оболонь на своєму офіційному сайті виступила із заявою, в якій підтримала вимогу Полісся про зустріч клубів з консультантом з арбітражу УАФ Миколою Ріцоллі та головою суддівського корпусу УАФ Катериною Монзуль.

"Останнім часом український футбол дуже часто ставав об’єктом вивчення скандальних ситуацій. Черговий тур української Прем’єр-ліги не став винятком із цього неприємного правила. Те, що відбулось на стадіоні КСК Ніка межує зі злочинною упередженістю, яка дозволяє впливати на хід змагань :непризначений суддею Шандором пенальті наприкінці матчу між Олександрією та Поліссям це не просто відібране очко у Полісся, а й при певних обставинах може вплинути на остаточне положення команд після закінчення Чемпіонату. Цілком виправдане обурення ФК Полісся та їхніх вболівальників. Проте, запевняння нового керівництва УАФ футбольній спільноті України в зміні підходу до суддівства разом із заміною керівництва Комітету арбітрів УАФ не внесло в процес суддівства жодних змін. І з кожним туром надії на наведення ладу в суддівському корпусі полишають і учасників змагань і вболівальників. На тлі почастішавших скандалів, пов’язаних з українськими суддями, довіри до арбітрів не мають місце у суспільства.

Футбольний клуб Оболонь на власному досвіді відчув руку "неохайних" суддів, що творять на полі свою історію. Ми неодноразово звертались до керівництва Комітету арбітрів УАФ з проханням не призначати на матчі за участі нашої команди певних арбітрів, помічених в упередженому суддівстві. Проте наші прохання проходили повз вуха відповідних керівників.

Зі свого боку футбольний клуб «Оболонь» всіляко підтримує вимогу ФК Полісся провести очну зустріч з Головою Комітету арбітрів УАФ Катериною МОНЗУЛЬ та консультантом з арбітражу УАФ Ніколою РІЦЦОЛІ для можливості задати прямі питання стосовно ситуації, що виникла в українському футболі з суддівством", — йдеться у заяві.