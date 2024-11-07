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Португальський фахівець працюватиме в ОАЕ.

Напередодні стало офіційно відомо про те, що еміратський Аль-Айн звільнив Ернана Креспо з посади головного тренера команди.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, новим головним тренером клубу з ОАЕ стане колишній керманич Монако Леонарду Жардім.

За інформацією джерела, португальський фахівець вже цього тижня підпише з Аль-Айном контракт, який буде розраховано до червня 2025 року.

У чемпіонаті ОАЕ Аль-Айн після 5 зіграних матчів розташувався на 8-й сходинці. Останнім місцем роботи Жардім був катарський Аль-Раян, який він залишив влітку 2024 року.