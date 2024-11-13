Франція

Тренера намагатимуться зберегти на чолі Марселя.

Марсель у рамках одинадцятого туру французької Ліги 1 поступився Осеру на власному полі (1:3).

Після цього головний тренер "провансальців" Роберто Де Дзербі висловив думку, що може залишити клуб під час листопадової міжнародної перерви, якщо гравці чи керівництво вбачають проблему із досягненням результатів саме в його діяльності на посаді.

Однак наразі представники правління Марселя не готові підтримати рішення про відставку запального італійця, про що під час останнього інтерв’ю сповістив радник правління клубу Медхі Бенатья.

"Ми говоримо про кризу, але ми треті в таблиці. Ми працюємо над новим проектом з 12 новими гравцями в складі. Коли ви говорите про молоду команду, ви не можете прийти і сказати, що ви збираєтесь подолати весь цей шлях за один крок.

Роберто вибрав Марсель. Марсель вибрав Роберто. Коли ви обираєте людину на посаду тренера, ви знаєте, що вона відповідає цій посаді. Це — любов, пристрасть, футбол.

Він сказав мені: "Якщо я — проблема, не соромтесь, звільняйте. Мені не потрібні гроші". Якщо ми говоримо про відповідальність, він бере її на себе. Про впевненість, яку ми маємо в ньому, мені навіть не потрібно говорити.

Так, Роберто інколи буває надмірним та імпульсивним. Але він такий, який є. Проте ми йому повністю довіряємо, і в середу, коли він повернеться до тренувань, усе буде в нормі", — заявив марокканський функціонер.

Нагадаємо, що Марсель станом на момент завершення одинадцятого туру відстає від Парі Сен-Жермен уже на дев’ять очок.