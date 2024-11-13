Франція

Керманич збірної Франції, схоже, не хоче бачити французького нападника в своїй команді.

Напередодні стало відомо про те, що зірковий нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе не отримав виклик до національної збірної Франції на найближчі матчі Ліги націй.

Головний тренер "Ле Бле" Дідьє Дешам вкотре відповів на питання щодо відсутності 25-річного форварда.

"Чому Мбаппе не в збірній? Я вже сказав те, що мав сказати. Тут 23 гравці, все. Кіліана тут немає, залиште його", — цитує слова Дешама журналіст Фабріціо Романо.

Збірна Франції в найближчих матчах зіграє зі збірними Ізраїлю (14 листопада) та Італії (16 листопада).

Нагадаємо, раніше Дідьє Дешам вже коментував відсутність Кіліана Мбаппе у таборі збірної Франції.