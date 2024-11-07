Ліга націй

Французький фахівець взяв на себе відповідальність за це рішення.

Напередодні стало відомо про те, що зірковий нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе не отримав виклик до національної збірної Франції на найближчі матчі Ліги націй.

Головний тренер "Ле Бле" Дідьє Дешам пояснив своє рішення вкотре залишити 25-річного француза поза складом своєї команди.

"У мене було кілька розмов із Кіліаном. Я подумав і ухвалив таке рішення на цих зборах. Так буде краще. Я не збираюся сперечатися. Кіліан хотів приїхати, і це не пов'язано з проблемами, що не стосуються спорту, щодо яких діє презумпція невинності. Я вибрав такий склад на два майбутніх матчі.

Це моє рішення, так буде краще. Я розумію, що вам цього недостатньо, але я не збираюся розпочинати дискусію, яка приведе до різних інтерпретацій моїх слів. Я не хочу казати вам більше, я беру на себе відповідальність за це рішення", — цитує слова Дідьє Дешама RMC.

Нагадаємо, що збірна Франції у листопаді зіграє зі збірними Ізраілю (14 листопада) та Італії (16 листопада).