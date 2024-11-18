Франція

Канадський форвард відреагував на трансферні чутки щодо Барселони.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що нападник Лілля Джонатан Девід є трансферною ціллю каталонської Барселони та мюнхенської Баварії.

24-річний канадець зізнався, що з дитинства є вболівальником "блаугранас".

"Барселона завжди була командою, на якій я зростав. Коли ти вболіваєш за команду з дитинства, це твоя мрія грати за неї!" — заявив Джонатан Девід в інтерв'ю для The Athletic.

Нагадаємо, що контракт Джонатана Девіда з Ліллем спливає влітку 2025 року. Починаючи з січня канадський форвард, який забив 13 голів та віддав 2 асисти у 19 матчах у всіх турнірах, зможе вести переговори з іншими командами.