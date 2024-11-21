Франція

У німця роботи менше не стало після відходу з Ліверпуля.

Новий власник футбольного клубу Париж Антуан Арно, який є сином одного з найбагатших людей світу Бернара Арно оголосив, що Юрген Клопп у складі групи Ред Булл, якій належатиме 11% акцій паризького клубу, братиме участь у проекті французького клубу. Цитує 47-річного бізнесмена L'Équipe.

"Я кілька разів розмовляв із Клоппом, і він дуже, дуже радий працювати з нами. Ми не прийдемо самі. Ред Булл поруч із нами, тому що ми знаємо, в чому ми хороші, а в чому — ні.

У нас є навички управління, але немає навичок у футбольних операціях. Революційні інструменти обробки даних Ред Булл та Клоппа нададуть велику допомогу нашим зусиллям зі скаутингу.

ПСЖ — це клуб, який я люблю з 12 років. Ви ніколи не почуєте від мене нічого негативного про нього. Я не виключаю конкуренції двох клубів у столиці Франції", — заявив Арно.

Наразі ФК Париж виступає у французькій Лізі 2, де розташовується на першій сходинці в турнірній таблиці з 27 очками після 13 зіграних турів.