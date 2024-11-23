Франція

Керманич прокоментував свою долю в Марселі.

Французький Марсель розпочав поточну кампанію на чолі з Роберто Де Дзербі доволі непогано, однак за останні два місяці розгубив чималу кількість очок, навіть не маючи при цьому обов’язків брати участь у єврокубкових змаганнях.

Усе це призвело до того, що після останньої поразки від Осера на власному полі (1:3), головний тренер запропонував свою відставку в якості одного з можливих варіантів розв’язання проблем.

Утім, минула листопадова міжнародна перерва, а Де Дзербі все ще залишається тренером "провансальців", а щодо свого майбутнього перед грою проти Ланса на виїзді керманич сказав наступне:

"Я дійсно сказав президенту Пабло Лонгорії, що якщо проблема в мені, то я можу піти, розірвати свій контракт і залишити клубу всі гроші, які я повинен отримати.

Що ж до останніх результатів, то ми трохи розгубились, особливо в домашніх іграх. Ми втратили важливих гравців у вирішальний момент. Ми намагаємось бути послідовними та підтримувати однакову гру вдома і на виїзді.

Якщо ми всі будемо рухатись в одному напрямку, то зможемо подолати проблеми, але якщо дозволимо собі піддатися тривозі, усе буде набагато складніше. Це питання характеру, гри на такому великому стадіоні, як наш. У нас сильна команда, і ми це знаємо, ми не можемо допустити такої гри, як проти Осера.

Після Осеру я не вживав гучних слів на адресу команди, я просто взяв на себе відповідальність. Ми зіграли п'ять матчів на Велодромі, із яких один виграли, два зіграли внічию і два програли.

Тим, хто думає, що я можу піти у відставку після цього, що є ще щось у моїх думках, окрім Марселя, я хотів би сказати, що я нікуди не втечу. Я залишусь тут.

Я не втік із Шахтаря навіть тоді, коли путін почав бомбити Київ. Я вірю в цей чемпіонат, я вірю в гравців, яких я треную, і я нікуди не поїду", — заявив італійський фахівець.

Матч Ланс — Марсель відбудеться 23 листопада, о 18:00.