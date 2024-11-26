Франція

Аліду Сейду зазнав серйозної травми у матчі чемпіонату Франції.

Захисник Ренна Аліду Сейду не зможе допомогти своїй команді до кінця цього сезону, повідомляє прес-служба клубу.

24-річний гонець отримав травму у матчі минулого туру французької Ліги 1 проти Лілля (0:1), коли його замінили на 18 хвилині.

Після медичного обстеження стало відомо, що він отримав розрив хрестоподібних зв'язок лівого коліна.

Цього сезону Сейду провів 11 матчів, у яких результативними діями не відзначався.

Після 12 турів Ренн набрав 11 очок і посідає лише 15 місце у Лізі 1.