Франція

Інцидент стався після матчу чемпіонату Франції проти Ніцци.

Нападник Ліона та збірної Грузії Жорж Мікаутадзе став жертвою грабіжників. Про це повідомляє Actu Lyon.

За інформацією джерела, інцидент стався минулої неділі, коли 24-річний грузин повертався додому до передмістя Ліона Шасьє після матчу 13 туру Ліги 1 проти Ніцци (4:1).

Двоє грабіжників у капюшонах та рукавичках, один із яких був озброєний, напали на футболіста на парковці.

Погрожуючи, вони наказали Жоржу відчинити двері, після чого винесли з його будинку кілька годинників та інші цінні предмети, а потім зникли. Поліція вже веде розслідування по цій справі.

Сума збитків, завданих Мікаутадзе, оцінюється в розмірі близько 200 тисяч євро. Сам футболіст не постраждав.

Нинішнього сезону Жорж провів 17 матчів, у яких забив чотири голи та віддав один асист.