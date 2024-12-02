Інцидент стався після матчу чемпіонату Франції проти Ніцци.
Жорж Мікаутадзе, Getty Images
02 грудня 2024, 20:41
Нападник Ліона та збірної Грузії Жорж Мікаутадзе став жертвою грабіжників. Про це повідомляє Actu Lyon.
За інформацією джерела, інцидент стався минулої неділі, коли 24-річний грузин повертався додому до передмістя Ліона Шасьє після матчу 13 туру Ліги 1 проти Ніцци (4:1).
Двоє грабіжників у капюшонах та рукавичках, один із яких був озброєний, напали на футболіста на парковці.
Погрожуючи, вони наказали Жоржу відчинити двері, після чого винесли з його будинку кілька годинників та інші цінні предмети, а потім зникли. Поліція вже веде розслідування по цій справі.
Сума збитків, завданих Мікаутадзе, оцінюється в розмірі близько 200 тисяч євро. Сам футболіст не постраждав.
Нинішнього сезону Жорж провів 17 матчів, у яких забив чотири голи та віддав один асист.