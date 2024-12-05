Франція

Катарці готові й надалі вкладати гроші в паризький клуб.

Катарські власники французького ПСЖ спростували інформацію про можливий продаж клубу. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

"Це абсолютна брехня. Одна й та сама газета щотижня пише одну й ту саму нісенітницю.

Акціонери щойно витратили 350 мільйонів євро на будівництво тренувальної бази в Пуассі і щойно анонсували інші масштабні розширення. Вони планують вкласти сотні мільйонів у новий стадіон, одночасно збільшуючи інвестиції у футбол, спорт та розваги, але, виявляється, ми маємо намір продати клуб", — сказав представник Qatar Sports Investments, який володіє ПСЖ.