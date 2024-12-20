Франція

Поль гратиме на Батьківщині?

Спортивний директор французького Марселя Мехді Бенатіа прокоментував чутки про можливе підписання контракту з півзахисником Полем Погба. Його слова наводить RMC Sport.

"Потрібно бути обережним з балансом, тому що у нас є кілька дуже хороших гравців у півзахисті. Поль знає, яку повагу і прихильність я до нього відчуваю. Він не просто топ-гравець, він справжній лідер.

В останні кілька сезонів він багато страждав: у нього були проблеми з фізичним здоров'ям і його тіло часто зазнавало травм. А тут ще й дискваліфікація. Пабло Лонгорія (президент Марселя — прим.) говорив про нього. Він йому дуже подобається.

Очевидно, що коли ви бачите Поля на ринку, ви хочете розглянути такий варіант. Сьогодні, якщо говорити конкретно, постає питання: чи може Марсель дозволити собі повернути такого гравця, як Погба, якщо він фізично не готовий і нам доведеться чекати шість місяців?" — заявив Бенатія.