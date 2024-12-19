Франція

Француз може продовжити кар'єру на Батьківщині.

Поль Погба, який нещодавно розірвав контракт з Ювентусом, може продовжити кар'єру у Франції.

Як повідомляє GOAL, Марсель зацікавлений у послугах Поля Погба. Француз може перейти до клубу, який очолює Роберто Де Дзербі, на правах вільного агента.

Нагадаємо, що Погба успішно оскаржив у CAS 4-річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Термін відсторонення був скорочений до 18 місяців і закінчиться в березні наступного року.

Раніше повідомлялось, що Погба дав згоду на перехід до Корінтіанса.